  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На пост губернатора области выдвинулись семь кандидатов
Сегодня, 20:24
56
smirenny

На пост губернатора области выдвинулись семь кандидатов

0 0

Сегодня в шесть вечера истек срок подачи заявок.

Семь кандидатов направили в избирательную комиссию региона для участия в выборах на пост губернатора Ленобласти. 

Из семи заявок три – непарламентские. Среди парламентский партий заявки подали Александр Дрозденко от "Единой России" (занимает пост губернатора с 2012 года), Андрей Лебедев от ЛДПР, Александр Перминов от "Справедливой России" и Вадив Гришков от КПРФ. Отмечается, что участие Гришкова в гонке еще под вопросом: з-за нехватки подписи председателя предвыборной конференции правомерность его выдвижения еще предстоит проверить ЦИК, однако Леноблизбирком принял документы.

Также за кресло губернатора будут бороться президент объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленобласти" Александр Габитов ("Гражданская платформа"), руководитель юридического департамента "Объединенной юридической коллегии" Валерий Шинкаренко ("Родина") и атаман в станичном казачьем обществе "Станица Ладожская" Александр Калинин (партия "Социальной защиты"). 

Выборы пройдут 13 сентября. До 29 июля кандидаты должны собрать от 155 до 162 подписей депутатов в свою поддержку.

Ранее мы писали, что выборы губернатора Ленобласти готовы провести в удаленном формате.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: выборы губернатора, выборы губернатора ленобласти 2020, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии