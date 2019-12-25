На пост губернатора области выдвинулись семь кандидатов

Сегодня в шесть вечера истек срок подачи заявок.

Семь кандидатов направили в избирательную комиссию региона для участия в выборах на пост губернатора Ленобласти.

Из семи заявок три – непарламентские. Среди парламентский партий заявки подали Александр Дрозденко от "Единой России" (занимает пост губернатора с 2012 года), Андрей Лебедев от ЛДПР, Александр Перминов от "Справедливой России" и Вадив Гришков от КПРФ. Отмечается, что участие Гришкова в гонке еще под вопросом: з-за нехватки подписи председателя предвыборной конференции правомерность его выдвижения еще предстоит проверить ЦИК, однако Леноблизбирком принял документы.

Также за кресло губернатора будут бороться президент объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленобласти" Александр Габитов ("Гражданская платформа"), руководитель юридического департамента "Объединенной юридической коллегии" Валерий Шинкаренко ("Родина") и атаман в станичном казачьем обществе "Станица Ладожская" Александр Калинин (партия "Социальной защиты").

Выборы пройдут 13 сентября. До 29 июля кандидаты должны собрать от 155 до 162 подписей депутатов в свою поддержку.

Ранее мы писали, что выборы губернатора Ленобласти готовы провести в удаленном формате.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области