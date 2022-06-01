Активисты считают, что вина за смерть детей лежит на плечах Белого дома и Пентагона.

На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По данным источника, в ночь на первое июня на здании американского дипломатического ведомства активисты показали ролик. В нем утверждалось, что военные Пентагона несут ответственность за гибель всех несовершеннолетних граждан в регионе. Мероприятие приурочено к международному Дню защиты детей. Участники перформанса объяснили корреспондентам, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что Белый дом на протяжении многих лет финансирует киевский режим.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

