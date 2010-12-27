На портале Президентской библиотеки разместили коллекцию "Ленинградская область: страницы истории"

Коллекцию разместили в преддверии 91-ой годовщины со дня образования Ленинградской области.

В преддверии 91 годовщины со дня образования Ленинградской области на портале Президентской библиотеки размещена обширная коллекция "Ленинградская область: страницы истории". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Из фонда библиотеки оцифровали более 250 очерков,фото, видео, чертежех и раритетных изданий, связанный с историей Ленинградской области. Старейшая из представленных работ — "План Шлиссельбургского уезда Петербургской губернии", датированный (ноябрь 1747 года). Также на портале появилось раритетное издание А. Кроткова 1896 года "Взятие шведской крепости Нотебург на Ладожском озере Петром Великим в 1702 году".

Президентская библиотека и Ленинградская область активно сотрудничают. В регионе с 2014 года открылось 14 центров доступа к электронному фонду Президентской библиотеки.

Ранее мы сообщали, что в библиотеках Выборгского района продолжается "Книголето-2018".

Фото: Вечернее Купчино (Фрунзенский район)/ ВК