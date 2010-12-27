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В библиотеках Выборгского района продолжается "Книголето-2018"
Сегодня, 14:03
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nastya960
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В библиотеках Выборгского района продолжается "Книголето-2018"

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До 31 августа 2018 года.

В библиотеках Выборгского района продолжается программа летних чтений "Книголето-2018". Об этом сообщает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека".

Программа Летних чтений "Книголето" в библиотеках Выборгского района существует уже 20 лет и пользуется большим спросом. Межпоселенческая библиотека - центр летней читательской компании. Так как 2018 год объявлен годом туризма, то многие меропрятия связаны с путешествиями, походами, странами, городами и т.п. Такая программа знакомит детей с лучшими образцами детской литературы, расширяет кругозор, развивает читательский вкус и творческие способности. 

"Книголето-2018" предполагает индивидуальную или групповую работу с читателями, а также массовую работу с детьми в возрасте от 0 до 14 лет. Например, недавно в Межпоселенческой библиотеке проходила интерактивная игра по картинам русских художников в рамках проекта "Русский музей: виртуальный филиал в Выборге" для группы детей социального центра "Выборг" "Ровесники". 

Программа действует до 31 августа.

Фото: Библиотека на Рубежной, 18 | Выборг/ ВК

Теги: библиотека , выборг , выборгский район , книголето , ленобласть , межпоселенческая библиотека выборгского района
Категории: Лента новостей Выборг

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