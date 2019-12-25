В Ленобласти будут судить женщину, порезавшую отчима в пьяном угаре

Мужчина пришел в больницу с ножевым ранением брюшной полости.

В Сосновом Бору задержали женщину, которая ударила отчима ножом во время пьяной ссоры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря. В больницу обратился нетрезвый мужчина 1960 года рождения, раненый в живот. Врачи диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стражам порядка удалось выяснить обстоятельства произошедшего. Конфликт между падчерицей и отчимом разгорелся на лестничной площадке у квартиры дома Парковой улице. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина пырнула ножом своего оппонента.

Мужчина смог самостоятельно вызвать такси, доехать до своего дома и вызвать скорую помощь. Подозреваемую задержали по горячим следом. В отношении нее возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.TV