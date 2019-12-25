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Мужчина избил пенсионерку после совместного распития алкоголя в Сиверском
Сегодня, 9:27
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Мужчина избил пенсионерку после совместного распития алкоголя в Сиверском

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Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Мужчина избил свою 69-летнюю сожительницу после совместного распития спиртных напитков. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в гатчинскую КБМ, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 30-го ноября. Пострадавшую забрали в больницу из своей квартиры в доме №37 по улице Военный городок в поселке Сиверский. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лицевого скелета и другие травмы. 

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в этой же квартире задержали 59-летнего мужчину, который проживает с потерпевшей. Было установлено, что после распития спиртных напитков у пары возникла ссора, и он избил женщину. На месте изъяли топор и деревянный брусок. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. 

Фото: pixabay.com

Теги: госпитализация, избиение, ссора
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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