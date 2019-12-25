На полу в аптеках Петербурга появилась специальная разметка

Не все горожане согласны с разметкой и не готовы ей подчиняться.

В целях не распространения эпидемии в аптеке на проспекте Культуры появилась специальная разметка, чтобы люди держали дистанцию в очереди.

Петербуржец поделился фотографиями в соцсетях и спросил, неужто "мы должны подчиняться". Такое заявление комментаторы встретили агрессией – государство пытается делать все, чтобы остановить эпидемию, а люди не понимают, чем может грозить их халатное отношение к проблеме. Однако сторонников противоположной мысли, что коронавирус не страшен, тоже достаточно.

Напомним, что необходимо соблюдать режим самоизоляции и карантина.

Помимо аптек специальная разметка появилась и в некоторых магазинах "Перекресток".

Всю информацию про коронавирус в мире на 27 марта можно узнать здесь, дополнительная информация о коронавирусе в Петербурге на 29 марта здесь.

Ранее мы писали, что волонтеры "Добродомика" продолжают доставлять продукты пожилым людям.

Фото: "Калининский район #Бакан" / Вконтакте

Фото: Piter.tv