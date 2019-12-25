На полыхающем катере в Финском заливе находился ребенок

Мальчика спасли. Он не получил травм и ожогов.

На загоревшемся катере вблизи яхт-клуба "Балтиец" находились 45-летний мужчина и 13-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС 2 октября.

Возгорание произошло около 11:40 недалеко от дома № 75 по Петергофскому шоссе. В акватории Финского залива вспыхнул катер. Пламя охватило моторный отсек и распространилось по всему судну.

Около 13:10 пожар локализовали. Сейчас катер буксируют к причалу. Известно, что спасатели вызволили из беды мужчину с ребенком и передали их медикам. Они не пострадали, поэтому от госпитализации отказались.

Сейчас катер буксируют к причалу. На место пожара отправились сотрудники экологической службы, чтобы проверить воду на наличие нефтяных пятен.

Транспортная прокуратура проведет проверку по факту случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в акватории Финского залива горит катер.

Фото: Pexels