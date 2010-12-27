На подъезде к Пулково проверяют таксистов: пассажиры опаздывают на рейсы

В четверг, 24 октября, около аэропорта Пулково образовался транспортный коллапс. Сотрудники ГИБДД проводят масштабную проверку таксистов. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.
По словам горожан, из-за проверки многие пассажиры рискуют опоздать на рейс. Перед аэропортом образовалась огромная пробка.
"Люди вынуждены выходить из такси и с багажом бежать на самолеты",
– сообщают очевидцы.
Отметим, что в проверке принимают участие сотрудники ОМОН. В чем причина такого досмотра не известно. Мнения горожан разделились, кто-то считает необходимым такие проверки, а другие интересуются, кто будет возмещать расходы пассажирам, которые не успели на свой рейс.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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