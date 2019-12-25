На поддержку малого и среднего бизнеса выделят более 240 миллионов рублей из федерального бюджета

Из бюджета города также выделят 270,9 миллионов рублей на поддержку предпринимателей.

Как стало известно в субботу, 30 мая, Петербург получит субсидию в размере 241,7 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующее постановление об одобрении Соглашений с Минэкономразвития подписал губернатор города.

Помимо этого для поддержки бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса, региональный бюджет выделит 270,9 миллионов рублей.

Средства в размере 512,6 миллионов рублей будут направлены на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. сообщили в Смольном.

Ранее мы писали, что петербургские банщики просят губернатора поддержать их бизнес.

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