В сумму не включены расходы по стимулированию спроса.

На поддержку бизнеса в Москве направят 25 миллиардов рублей. Об этом пишет телеграм-канал оперативного штаба Москвы по экономическим вопросам.

Сообщается, что ключевыми расходами станут субсидии предпринимателям на компенсацию части расходов на аренду и налоги. На это направят более 13 миллиардов рублей. На отсрочку по налогам выделят около 11,5 миллиардов.

Получить поддержку от мэрии Москвы смогут и владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им придётся снизить арендную ставку минимум на 50%. Тогда меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал.

Авторы сообщения подчёркивают, что в сумму не включены расходы по стимулированию спроса — например, на увеличение пособия по безработице.

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