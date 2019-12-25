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На поддержку безработных и самозанятых в Ленобласти выделено более 11 миллионов рублей
Сегодня, 14:32
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На поддержку безработных и самозанятых в Ленобласти выделено более 11 миллионов рублей

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Выплаты получили почти 2000 человек.

Правительство Ленобласти выплатило 11 миллионов 467 тысяч рублей в пользу 1745 безработных и самозанятых граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Единовременные выплаты на 839 детей получили 558 безработных.

Напомним, что в данный момент работу в регионе ищут 17,8 тысяч человек, более 12 тысяч из которых уже получили статус безработного. Граждане, которые лишись источника дохода с 1 марта 2020 года, будут получать 12130 рублей в течение трех месяцев. 

Ранее мы рассказали о том, что власти Петербурга анонсировали третий пакет мер поддержки бизнеса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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