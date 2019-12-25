На поддержку безработных и самозанятых Ленобласти выделено более 30 миллионов рублей

Дополнительные пособия по безработице за зимний период получили 36 граждан.

Безработные и самозанятые в Ленинградской области получили свыше 30 миллионов рублей из областной казны. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Адресную помощь получили 5345 граждан, лишившиеся работы. Кроме того, 36-ти из них перечислены дополнительное пособие по безработице: оно предусмотрено для тех, кто лишился дохода еще в январе и феврале. Также деньги получили 607 самозанятых жителей.

Таким образом, общая сумма финансовой помощи составила 30 миллионов 986 тысяч рублей.

Биржа труда Ленинградской области перенаправила информацию о тех, кому только предстоит получить выплаты – это 1469 безработных с детьми и 353 самозанятых. В ближайшее время им также будет оказана поддержка.

Ранее мы рассказали о том, что безработные приступили к обустройству дорог в Ленобласти.

Фото: Pixabay