Безработные приступили к обустройству дорог в Ленобласти

Общественные работы уже начались в восьми районах.

Во вторник, 26 мая, жители Ленинградской области, потерявшие источник дохода во время эпидемии, приступили к общественным работам. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что общественные работы проводятся по инициативе губернатора Александра Дрозденко. На данный момент они стартовали в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах.

Вчера к благоустройству областных дорог приступили 29 человек. Они успели покрасить бордюры, ограждения, привести в порядок остановки, очистить полосу отвода воды от отходов. Кроме того, прошла вырубка деревьев и кустарников.

Ожидается, что до конца недели количество рабочих возрастет на 55, а к началу июня – на 87 человек, которые будут трудиться во всех районах.

Отметим, что зарплата граждан, привлеченных к общественным работам, составляет почти 25 тысяч рублей в месяц. Заявку на эту вакансию можно подать в онлайн-режиме, через центр занятости по месту проживания.

Ранее мы рассказали о том, что безработные и самозанятые в Ленобласти получат выплаты до конца мая.

Фото и видео: Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству