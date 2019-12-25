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На побережье Финского залива нашли тела погибших тюленей
Сегодня, 22:57
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smirenny

На побережье Финского залива нашли тела погибших тюленей

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Животные погибают во время шторма.

В субботу, 24 октября, в сообществе "Спасение тюлений" поделились фотографиями умерших тюленей. 

Как и всегда во время осенних штормов, волнами выбрасывает на берег тела погибших тюленей. Просим сообщать о случаях обнаружения на побережье этих тел по телефону 699-23-99

сообщили специалисты.

Специалисты будут проводить химико-токсикологические исследования погибших животных. 

Ранее мы писали, что грипп тюленя 2014 года показал как могут адаптироваться вирусы птичьего гриппа.

Фото: vk.com/sealrescue

Теги: погибшие тюлени, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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