На побережье Финского залива нашли тела погибших тюленей

В субботу, 24 октября, в сообществе "Спасение тюлений" поделились фотографиями умерших тюленей.
Как и всегда во время осенних штормов, волнами выбрасывает на берег тела погибших тюленей. Просим сообщать о случаях обнаружения на побережье этих тел по телефону 699-23-99
сообщили специалисты.
Специалисты будут проводить химико-токсикологические исследования погибших животных.
Ранее мы писали, что грипп тюленя 2014 года показал как могут адаптироваться вирусы птичьего гриппа.
Фото: vk.com/sealrescue
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все