На побережье Финского залива нашли тела погибших тюленей

В субботу, 24 октября, в сообществе "Спасение тюлений" поделились фотографиями умерших тюленей.

Как и всегда во время осенних штормов, волнами выбрасывает на берег тела погибших тюленей. Просим сообщать о случаях обнаружения на побережье этих тел по телефону 699-23-99

сообщили специалисты.