Громкоговоритель предупреждал гуляющих об уголовной ответственности за нарушение самоизоляции.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что на пляже в Солнечном гуляющих петербуржцев разгоняли с вертолета. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Громкоговоритель предупреждал гуляющих об уголовной ответственности за нарушение самоизоляции.

Напомним, что в Петербурге до 30 апреля действует "нерабочий апрель". Горожан просят соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что отключение горячей воды в Петербурге перенесут из-за коронавируса.

Фото:pixabay