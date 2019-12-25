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На пляже в Солнечном гуляющих петербуржцев разгоняли с вертолета
Сегодня, 18:43
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IRINA_CHALKINA

На пляже в Солнечном гуляющих петербуржцев разгоняли с вертолета

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Громкоговоритель предупреждал гуляющих об уголовной ответственности за нарушение самоизоляции.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что на пляже в Солнечном гуляющих петербуржцев разгоняли с вертолета. Об этом горожане сообщили в соцсетях. 

Громкоговоритель предупреждал гуляющих об уголовной ответственности за нарушение самоизоляции.

Напомним, что в Петербурге до 30 апреля действует "нерабочий апрель". Горожан просят соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее мы сообщали о том, что отключение горячей воды в Петербурге перенесут из-за коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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