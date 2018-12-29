В водоеме у Парка 300-летия в 2018 году обнаружили частицы микропластика

Отметим, что данное вещество попадает в воду не только из бытовых отходов, но из уходовой и декоративной косметики - гелей для душа, шампуней и бальзамов.

На пляже у Парка 300-летия летом 2018 года обнаружили частицы микропластика. Об этом сообщила Александра Ершова, начальник Управления научных и инновационных исследований Российского государственного гидрометеорологического университета.

Несмотря на усиленную подготовку к ЧМ-2018, во время которой берега пляжа тщательно убирали, в водах были найдены частицы микропластика.

Отметим, что данное вещество попадает в воду не только из бытовых отходов, но из уходовой и декоративной косметики - гелей для душа, шампуней и бальзамов.

Ранее сообщалось, что в водах Невской губы нашли высокое содержание микропластика.

Фото: Арнольд Перумов / Парк 300-летия Санкт-Петербурга / ВК.