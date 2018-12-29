В водах Невской губы нашли высокое содержание микропластика

В 2018 году Гидромет совместно с институтом океанологии Санкт-Петербурга и Калининградского отделения, а также с коллегами из Эстонии и Германии провели исследование берегов Балтийского моря.

В Невской губе нашли высокое содержание микропластика. Об этом сообщила начальник Управления научных и инновационных исследований Российского государственного гидрометеорологического университета Александра Ершова. Наибольшее количество вредоносного вещества было найдено в северной части водоема.

В 2018 году Гидромет совместно с институтом океанологии Санкт-Петербурга и Калининградского отделения, а также с коллегами из Эстонии и Германии провели исследование берегов Балтийского моря. Проект получил название "Пояс мусора вдоль побережья Балтийского моря". Также был проведен мониторинг пляжей, прилегающих к Невской губе.

Пластика больше мы нашли на севере побережья. Александра Ершова, начальник Управления научных и инновационных исследований Российского государственного гидрометеорологического университета.

Ученые также отметили, что ранее исследования на тех же участках начали волонтеры движения "Друзья Балтики".

Ранее сообщалось, что на Ладоге нашли высокое содержание микропластика.

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