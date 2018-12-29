На Ладоге нашли высокое содержание микропластика. Об этом 10 января сообщил директор института озероведения РАН Шамиль Поздняков.
В 2018 году Российский государственный гидрометеорологический университет, РАН и другие структуры начали исследование бассейна Финского залива. Ученые определили горячие точки, в которых скапливается опасный для здоровья людей микропластик.
Наши первые исследования показывают, что в Ладоге микропластик обнаружен в большом количестве, особенно в южной части. Чем это опасно? Там формируется вода для Невы, которая попадает в проточную воду граждан.
Шамиль Поздняков, директор института озероведения РАН.
Ученые также исследовали притоки Ладоги и притоки озера Ильмень.
Отметим, что из-за содержания частиц микроплатика в воде не происходит обмен с атмосферой - вода не может испариться. Далее весь объем микроплатика оказывается в мировом океане. Петербургские ученые прогнозируют, что вскоре масса мкироплатика может превысить объем всей рыбы там.
Фото: pixabay.com
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