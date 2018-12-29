В 2018 году Российский государственный гидрометеорологический университет, РАН и другие структуры начали исследование бассейна Финского залива.

На Ладоге нашли высокое содержание микропластика. Об этом 10 января сообщил директор института озероведения РАН Шамиль Поздняков.

В 2018 году Российский государственный гидрометеорологический университет, РАН и другие структуры начали исследование бассейна Финского залива. Ученые определили горячие точки, в которых скапливается опасный для здоровья людей микропластик.

Наши первые исследования показывают, что в Ладоге микропластик обнаружен в большом количестве, особенно в южной части. Чем это опасно? Там формируется вода для Невы, которая попадает в проточную воду граждан. Шамиль Поздняков, директор института озероведения РАН.

Ученые также исследовали притоки Ладоги и притоки озера Ильмень.

Отметим, что из-за содержания частиц микроплатика в воде не происходит обмен с атмосферой - вода не может испариться. Далее весь объем микроплатика оказывается в мировом океане. Петербургские ученые прогнозируют, что вскоре масса мкироплатика может превысить объем всей рыбы там.

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