Горожанам рассказали, что делать, если на пути встретятся детеныши нерп.

На пляжах Петербурга появились плакаты с серьезными нерпами. Таким образом на двух пляжах – "Ласковом" и "Чудном" в Курортном районе – привлекли внимание к тому, что делать, если местные жители находят маленьких нерпят.

Активисты установили информационные плакаты о балтийских нерпах, сообщили в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте" в субботу, 5 декабря. На плакатах размещена информация о том, как нерпы приносят потомство и о том, что сейчас их детеныши преждевременно отрываются от самок и попадают на берег.

Ранее мы сообщали о том, что нерпенок Шлиссик, который не захотел уходить от людей, ближайшие два года будет жить на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в поселке Репино. Решить вопрос оказалось непросто, так как специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" занимаются спасением, реабилитацией и возвращением ластоногих в дикую природу, а не их содержанием.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99