На площади у здания РНБ на Московском проспекте установили новые фонари

До конца года на объекте полностью завершат работы.

На площади у нового здания Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте установили новые фонари. Как рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению, полная замена наружного освещения здесь завершится до конца текущего года.

Сейчас на объекте установили 21 светодиодный фонарь на 16 чугунных опорах. Архитектурные опоры появились на площади с фонтанным комплексом и со стороны Бассейной улицы, где здания носят четные номера. Также рабочие прокладывают на участке 800 метров кабельной линии, после чего оборудование испытают и подключат к электричеству новый осветительный комплекс.

Ранее мы писали, что мосты через Неву оборудуют новой светодиодной подсветкой.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению