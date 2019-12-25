На площади Победы пройдет торжественно-траурная церемония ко Дню Защитника Отечества

Она начнётся в 11:00.

Сегодня, 23 февраля, на площади Победы пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Она посвящена Дню защитника Отечества.

Известно, что в ней примут участие члены Правительства Санкт-Петербурга, главы администраций районов Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руководители Западного военного округа, общественных и ветеранских организаций.

На мероприятии также будут школьники и студенты района, курсанты высших военных учебных заведений Санкт-Петербурга.

Напомним, что в 21:00 начнётся праздничный салют на Неве.

Ранее мы сообщили, что карильоннный концерт пройдёт сегодня в Петропавловской крепости.

Фото: Вконтакте