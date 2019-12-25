Карильоннный концерт пройдёт сегодня в Петропавловской крепости

Он приурочен ко Дню Защитника Отечества.

Сегодня, 23 февраля, в честь Дня Защитника Отечества на Соборной площади Петропавловской крепости дадут карильонный концерт в 15:00. Вход свободный.

Организаторами мероприятия выступают "Русский карильон" и карильонная музыка.

В программе концерта музыка Моцарта, Шопена, Шумана, Барнса.

Напомним, что карильон – это клавишно-ударный музыкальный инструмент, состоящий из колоколов, соединенных системой рычагов и тяг со специальной клавиатурой.

Один из этих инструментов появился в Петропавловском соборе во время правления Петра I.

Ранее мы сообщили, что вход в ризницу Спаса на Крови стал бесплатным.

Фото: Pixabay