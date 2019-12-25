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Карильоннный концерт пройдёт сегодня в Петропавловской крепости
Сегодня, 9:28
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arteliseev

Карильоннный концерт пройдёт сегодня в Петропавловской крепости

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Он приурочен ко Дню Защитника Отечества.

Сегодня, 23 февраля, в честь Дня Защитника Отечества на Соборной площади Петропавловской крепости дадут карильонный концерт в 15:00. Вход свободный.

Организаторами мероприятия выступают "Русский карильон" и карильонная музыка.

В программе концерта музыка Моцарта, Шопена, Шумана, Барнса.

Напомним, что карильон – это клавишно-ударный музыкальный инструмент, состоящий из колоколов, соединенных системой рычагов и тяг со специальной клавиатурой.

Один из этих инструментов появился в Петропавловском соборе во время правления Петра I.

Ранее мы сообщили, что вход в ризницу Спаса на Крови стал бесплатным.

Фото: Pixabay

Теги: карильон, кудапойти, музыка, петропавловскаякрепость, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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