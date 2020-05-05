На площади Победы обновили подсветку к 9 мая

Монумент героическим защитникам Ленинграда получил новую архитектурно-художественную подсветку.

Во вторник, 5 мая, стало известно, что площадь Победы в Петербурга получила новую схему освещения. Результатом с высоты птичьего полета поделились в "Ленсвете".

Отмечается, что по периметру площади заменены устаревшие ламповые светильники, которые перестали отвечать нормативам освещения проезжей част. Теперь улицу освещают новые светодиодные установки.

В общей сложности обновлены 17 опор наружного освещения. На опорах наружного освещения по периметру площади установлены узконаправленные прожекторы. Завершают световой ансамбль главных въездных ворот города два российских триколора, "развевающиеся" на крышах высотных зданий на Московском, 207 и Московском, 224. Каждый из них состоит из 450 светильников.

Работы выполнены СПб ГБУ "Ленсвет", Ассоциацией "Невский свет" на благотворительные средства ПАО "Газпром".

Ранее мы сообщали о том, что к середине июня двор на улице Ворошилова ждет благоустройство. Предполагается, что во дворе обновят газон, посадят деревья, кустарники японской спиреи и кизильника, а также поставят детскую площадку с зоной для отдыха.

Видео: пресс-служба Ленсвета