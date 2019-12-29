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Липам на площади Победы вернут форму шара
Сегодня, 19:14
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Липам на площади Победы вернут форму шара

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Деревья подстригают не только для красоты, но и для их здоровья.

Во вторник, 3 марта, специалисты облагородят деревья на площади Победы. Липы подстригут в форме шара, сообщила пресс-служба Смольного. 

Форвомочную обрезку сделают работники садово-паркового хозяйства "Южное". Такая процедура не только придает кроне красивую геометрическую форму, но и улучшает общее состояние дерева. Всего площадь украшают 67 лип. 

В Смольном уделяют пристальное внимание участку, так как он входит в исторический Ансамбль площади и встречает гостей на въезде в Петербург. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург 2 марта побил первый весенний температурный рекорд

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги: благоустройство, деревья, липы, площадь победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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