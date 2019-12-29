Липам на площади Победы вернут форму шара

Деревья подстригают не только для красоты, но и для их здоровья.

Во вторник, 3 марта, специалисты облагородят деревья на площади Победы. Липы подстригут в форме шара, сообщила пресс-служба Смольного.

Форвомочную обрезку сделают работники садово-паркового хозяйства "Южное". Такая процедура не только придает кроне красивую геометрическую форму, но и улучшает общее состояние дерева. Всего площадь украшают 67 лип.

В Смольном уделяют пристальное внимание участку, так как он входит в исторический Ансамбль площади и встречает гостей на въезде в Петербург.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург 2 марта побил первый весенний температурный рекорд.

Фото: pixabay.com