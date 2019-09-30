Ранее 15 тысяч цветов появились у стен администрации Калининского района на Арсенальной набережной.

На площади Ленина высадили 16 тысяч цветов. У памятника вождю революции появились бегония грация трех сортов, цинерария и кохия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в оранжерее АО "Калининское СПХ" находится почти миллион цветущих растений. Сейчас их высаживают в разных районах города. Например, в Невском районе появятся 240 тысяч цветов.

Цветы уже высадили у станций метро "Гражданский проспект", "Академическая", "Проспект Просвещения". Полностью оформлены цветники на Тихорецком проспекте, проспекте Непокоренных, проспекте Культуры. На следующей неделе появится совсем новый тематический цветник к юбилею Победы на Свердловской набережной.

Ранее мы писали, что фестиваль тюльпанов на Елагином острове пройдет в режиме онлайн.

Фото: gov.spb.ru