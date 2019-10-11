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На площади Конституции "Хендай" столкнулся с маршруткой

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Пострадавших нет.

В Московском районе Петербурга вечером 10 октября произошла авария с участием маршрутки. Автомобилист на "Хендай Солярис" попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он не успел вовремя проехать площадь Конституции, так как столкнулся с частным общественным транспортом. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент.

Piter.tv получил видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен сам момент аварии. На кадрах видно, что виновника ДТП развернуло на проезжей части. После удара обе машины встали "лоб ко лбу". На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский таксист устроил "забастовку" пассажирам перед разведенным мостом.

Фото и видео: Piter.tv
 

Теги: маршрутка, площадь конституции, хендай солярис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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