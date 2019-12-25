На площади Александра Невского высадили 10 тыс. тюльпанов

Цветы порадуют горожан в апреле.

В среду, 28-го октября, специалисты высадили на клумбе на площади Александра Невского 10 тыс. луковиц тюльпанов. Об этом рассказала пресс-служба комитета по благоустройству.

Красные и желтые цветы зацветут в апреле. В комитете отметили, что для посадки тюльпанов каждую луковичку закладывают в грунт на определенную глубину. В ноябре садовники дополнительно укроют посадки торфом, это позволит растениям не замерзнуть во время холодов.

Ранее в клумбе росли цинерарии и бегонии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что специалисты проверили 30 тыс. импортных луковиц тюльпанов для посадки на Елагином острове.

Фото: Комитет по благоустройству СПб