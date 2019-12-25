Специалисты проверили 30 тыс. импортных луковиц тюльпанов для посадки на Елагином острове

Их посадят на территории города.

Сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 30 тыс. луковицам тюльпанов, которые прибыли из Нидерландов. Их посадят на Елагином острове, рассказала пресс-служба территориального ведомства.

Контроль проходил на складе на Елагином острове. Отмечается, что вся ввезенная подкарантинная продукция должна проходить проверку. Инспекторы отобрали пробы от луковиц для дальнейшего исследования в лаборатории на наличие карантинных объектов. Экспертиза показала, что луковицы не принесут вреди. Их разрешили посадить на территории Петербурга.

Ранее в Петербург прибыли 16 шмелиных ульев.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО, Псковской области