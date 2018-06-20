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На платформе Балтийского вокзала обнаружили труп
Сегодня, 22:39
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IRINA_CHALKINA

На платформе Балтийского вокзала обнаружили труп

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На месте работают полицейские

Во вторник. 16 апреля, на платформе Балтийского вокзала обнаружили труп. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Петербуржцы предполагают, что у человека случился инфаркт.

У нас сосед так перед Новым годом бежал на последнюю электричку сел на корточки в тамбуре и умер, сердце. Не курил, не пил

отмечают горожане

На кадрах видно, что практически на пустой платформе лежит тело человека. которое накрыто белой простыней. Причины смерти устанавливаются.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские саперы проверяют сразу 15 зданий из-за анонимных "минеров"

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: балтийский воказал, криминальные происшествия, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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