Задействовано на данный момент только 32 аппарата ИВЛ.

На пике пандемии в Коми хватает аппаратов ИВЛ и медикаментов. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба в своём обращении к населению.

По его словам, Коми основательно подготовилось к сезонному росту заболеваемости, поэтому сформирован значительный запас аппаратов ИВЛ и медикоментов. Уйба рассказал, что в регионе 148 коек оснащены аппаратами ИВЛ, хотя расчёты показывают, что необходимо 144. Задействовано же на данный момент только 32 аппарата.

Вы стараемся делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких. Владимир Уйба, глава республики Коми

Он подчеркнул, что запаса медикаментов должно хватить на три месяца. По его информации, в регионе достаточно средств индивидуальной защиты для медиков, а также антибиотиков, завезён фавипиравир, которым лечат COVID-19.

Ранее мы писали, что зампредом правительства Коми стал муж Виктории Лопырёвой.

Видео: ВК/Республика Коми