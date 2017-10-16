На петербурженку напали с ножом у парадной дома на Петергофском шоссе

Позже 18-летнего парня задержали правоохранители.

На Петергофском шоссе у парадной дома на 22-летнюю девушку напали с ножом. Злоумышленник хотел украсть мобильник и деньги. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, неизвестный не сумел украсть личные вещи потерпевшей и скрылся с места преступления. Позже 18-летнего парня задержали правоохранители. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv

