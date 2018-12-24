Фальшивые рецепты на психотропные вещества довели петербуржцев до уголовного дела

Мужчины промышляли лжефармацевтикой больше года.

На двух петербуржцев заведено уголовное дело по статье о незаконной выдаче рецептов, дающих право получить наркотические средства, сообщила Прокуратура Петербурга.

Как выяснилось, два ранее судимых местных жителя в течение чуть больше года с января 2018 подделывали медицинские рецепты. Мужчины ставили подложные штампы на аптечных листках, позволяющих приобрести лекарства с содержанием психотропных веществ, после чего сбывали подделки третьим лицам. Они, в свою очередь, получали по ним психотропные вещества в петербургских аптеках.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.tv писал, что Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в школе Московского района.

Фото: Piter.tv