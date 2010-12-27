Подсветку на петербургской телебашне капитально отремонтировали с выгодой более 100 млн рублей

Теперь конструкция похожа на светящийся маяк и умеет переключаться в яркие динамичные режимы.

Петербургская телебашня снова засияла – на объекте завершили капитальный ремонт подсветки. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета". На башне смонтировали более 600 новейших светильников, которые вечером превращают объект в триколор со светящимися ярусами колец.

В ходе ремонта с башни сняли отработавшие стробоскопы и заменили кабельные линии и кронштейны. Новое оборудование позволило уменьшить электропотребление на 42 кВт. Первоначальный контракт на 133 миллиона рублей пересмотрели и выполнили работы за 21,5 миллион рублей. Сохранившиеся средства направили на ремонт уличного освещения в шести районах города.

Первое включение башенной подсветки 19 декабря сделало объект похожим на маяк, также специалисты показали все режимы работы нового оборудования: бегущие в разные стороны огни, мерцающие эффект. Обещается, что в дальнейшем пестрая подсветка телебашни будет включаться на 10 минут в начале каждого часа, а в остальное время подсветка будет статичной.

В настоящее время прорабатывается вопрос создания высокохудожественной подсветки телебашни за счет средств частных инвесторов.

1-й Инженерный мост у Чижика-Пыжика открыли после ремонта: взгляд Piter.TV

Фото: пресс-служба "Ленсвет"