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1-й Инженерный мост у Чижика-Пыжика открыли после ремонта: взгляд Piter.TV

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Переправу ремонтировали более 5 месяцев.

1-й Инженерный мост через реку Мойку открыли после капитального ремонта. На мосту отремонтировали пролеты и перила, заменили покрытие. Декоративные элементы переправы и фонари отреставрировали и покрасили.

Мост сам по себе уникален, это объект культурного наследия. Все восстановление архитектурного убранства было сделано на основании чертежей, которые у нас хранились в архиве. Все элементы с моста использовались для отливки недостающих элементов.

Андрей Кочин, директор СПб ГБУ "Мостотрест"

Ремонт моста продолжался более 5 месяцев, его стоимость – 35,1 миллиона рублей. В следующем году мост, известный благодаря Чижику-Пыжику, отметил свое 195-летие.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: 1-й инженерный мост, мосты петербурга, мосты спб
Категории: Картина дня, Репортажи, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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