Смольный закупил 471 снегоуборочных машин у финской "Wihuri Group"

Новую технику начнут привозить в город в августе.

Финский концерн "Wihuri Group" выпустил для Петербурга 471 единиц малой снегоуборочной техники. Среди них 110 коммунальных тракторов "Wille", 40 мультимобилей, 128 тракторов "МТЗ-82", а также 193 комбинированных дорожных машин для уборки проезжей части. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Дополнительную технику доставят в город в августе-сентябре 2019 года. Предполагается, что она поможет ЖКХ справиться с грядущей зимой.

Напомним, что на данный момент в Петербурге работает 130 коммунальных тракторов "Wille". Их обслуживают городские дорожники.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пилоты, совершившие экстренную посадку в Подмосковье, учились в петербургском вузе.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга