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На петербургском заводе в станок затянуло рабочего
Сегодня, 10:45
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kraratau27

На петербургском заводе в станок затянуло рабочего

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Мужчина чудом остался жив. Сейчас пострадавший находится в шоковой операционной, он потерял руку и получил множество серьезных травм.

В Петербурге госпитализировали рабочего, которого затянуло в станок на заводе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 8 мая.

Известно, что в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе поступил 39-летний уроженец Пскова в 10:33 утра. Врачи диагностировали у больного рубленые раны шеи, лица, затылка, открытые переломы. Пришлось ампутировать руку. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое. Он находится в шоковой операционной.

Полицейские выяснили, что несчастный случай произошел 24 апреля. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства трагедии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ребенок попал под электричку в Колпино. Была диагностирована открытая черпно-мозговая травма, шок 2 степени, перелом основания черепа, множественные ушибы. 

Фото: pixabay

Теги: завод, несчастный случай, псков, рабочие
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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