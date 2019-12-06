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На петербургском участке строящейся трассы М-12 запустят беспилотные грузовики
Сегодня, 21:26
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На петербургском участке строящейся трассы М-12 запустят беспилотные грузовики

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По словам Хуснуллина, технологическая база для запуска беспилотных грузовиков уже есть.

В субботу, 24 июля, стало известно, что трасса М-12, входящая в состав автомагистрали Западная Европа — Западный Китай, будет спроектирована с учетом  инфраструктура для беспилотных грузовиков. Об этом в субботу, 24 июля, во время прямого эфира в Instagram заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, технологическая база для запуска беспилотных грузовиков уже есть. Отметим, что в первый раз о планах по созданию логистического коридора от Петербурга до Китая с возможностью движения беспилотного транспорта Марат Хуснуллин сообщал ещё во время ПМЭФ-2021. Более того, ЦКАД и трасса М-11 "Нева" уже позволяют работать с беспилотными большегрузами. 

Ранее Piter.tv сообщал, что Мишустин выделил 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки.

Фото: Pexels

Теги: м11, м12, трасса петербург-китай
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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