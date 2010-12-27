Петербургские таможенники изъяли со склада более 600 кг табака для кальянов

На коробках не было специальных акцизных марок.

На одном из складских помещений Санкт-Петербурга сотрудники таможни вместе с правоохранительными органами провели проверку. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Сотрудники осматривали помещения и территории одного из складов, где и нашли табачную продукцию без специальных акцизных марок. Специалисты изъяли более 600 килограммов табака для кальянов. Табак был произведен в Турции, США, Иордании, Арабских Эмиратах.

По указанному факту в настоящее время проводится выездная таможенная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Пресс-служба таможни

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Фото: пресс-служба таможни