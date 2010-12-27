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В Ленобласти сожгли пол тонны запрещенных мясных и молочных продуктов
Сегодня, 8:10
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lesjasap
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В Ленобласти сожгли пол тонны запрещенных мясных и молочных продуктов

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Специалисты избавились от санкционной продукции при помощи огня.

В Ленинградской области региональная таможня изъяла у туристов около полутонны продуктов, запрещенных для ввоза на территори. России. Все санкционные товары пришлось сжечь. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Специалисты отмечают, что временно все изъятые продукты находились на территории склада около Ивангорода. В рамках проверки эксперты забрали 500 килограммов колбас, паштетов, сыров, йогуртов и масел. Товары были изготовлены в государствах Европейского союза. В связи с этим запрещенка была подвергнута уничтожению.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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