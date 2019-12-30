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На петербургском пляже появились прозрачные раздевалки для очень высоких людей
Сегодня, 18:02
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IRINA_CHALKINA

На петербургском пляже появились прозрачные раздевалки для очень высоких людей

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Примечательно, что в раздевалке нет ни одного крючка.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что на петербургском пляже в посёлке Лисий нос появились прозрачные раздевалки. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. 

"Главный хит пляжа – это полупрозрачные раздевалки для вуайеристов. Мало того, что через них видно человека, они еще и расположены на такой высоте, что не закрывают нижнюю часть тела у тех, кто ниже 1,80 м! Человек должен иметь рост Петра Первого, чтобы отдыхать на пляжах Петербурга!",

–пишут горожане.

Более того, в раздевалках нет крючков, а на входе в неё "красуется" металлическая перекладина. Также по словам горожан, новые конструкции совершенно не приспособлены для людей с особенностями.

"Инвалид в такую раздевалку не заедет – она узкая",

–отмечают петербуржцы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отремонтируют одну из старейших школ за 380 млн рублей.

Фото:Лисий Нос - официальная группа поселка/вк

Теги: лисий нос, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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