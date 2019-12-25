На петербургской таможне изъяли 4 тонны семян гороха-нелегала

Бобовые из Италии приехали в Россию без необходимых документов.

На Южном таможенном посту петербургской таможни задержали крупную партию итальянского гороха. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, семена приехали в Россию "нелегально", без документов.

На таможне заявили, что семена овощного гороха оказались товаром, запрещенным к ввозу в страну, поэтому специалисты назначили экспертизу. Согласно ей, горох не входит в категорию санкционных, но попадает в категорию семян, которые допускаются к ввозу в Россию только с документами об их посевных и сортовых качествах. У итальянского юрлица такие бумаги отсутствовали.

Всю партию бобовых изъяли, возбуждено административное дело о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Ранее мы рассказывали, что с начала года в Петербург ввезли 14 тысяч тонн авокадо и 11 тысяч тонн манго.

Фото: пресс-служба СЗТУ