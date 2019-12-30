Вся продукция уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Ленинградской области.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что на петербургской овощебазе нашли польский хрен и груши. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Петербургская инспекция обнаружила на складе 1,7 тонны запрещённых для ввоза продуктов на территорию РФ в соответствии указом президента лета 2014 года. Так, Россельхознадзор изъял польские груши сорта "Конференц" и свежий корень хрен. У товара не было сопроводительных документов.

Всю продукцию уничтожили.

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