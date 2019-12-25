На петербургской дамбе закроют две полосы из-за ремонта

Водителей просят внимательно следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что в Петербурге на дамбе закроют две полосы из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба ФКП КЗС.

Ограничения связаны с техническими работами. Они будут проводиться с Невской стороны с 10:00 до 17:00. Отмечается, что транспортные средства не смогут проехать по первой и средней полосам движения.

Водителей просят быть аккуратнее и заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщали о том, что в страшной аварии на Большевиков никто не пострадал.

Фото:architectureguru.ru