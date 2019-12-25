На петербургской дамбе закроют две полосы из-за ремонта

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что в Петербурге на дамбе закроют две полосы из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба ФКП КЗС.
Ограничения связаны с техническими работами. Они будут проводиться с Невской стороны с 10:00 до 17:00. Отмечается, что транспортные средства не смогут проехать по первой и средней полосам движения.
Водителей просят быть аккуратнее и заранее планировать свой маршрут.
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Фото:architectureguru.ru
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