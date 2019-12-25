  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В страшной аварии на Большевиков никто не пострадал
Сегодня, 22:54
92
smirenny

В страшной аварии на Большевиков никто не пострадал

0 0

У "Тойоты Марк" отвалилось колесо на полном ходу.

Вечером во вторник, 10 ноября, на проспекте Большевиков в сторону улицы Дыбенко произошла страшная авария, сообщил "Мегаполис". 

Как оказалось, у "Тойоты Марк" на полном ходу отвалилось колесо, в результате чего водитель пробил ограду и выехал на встречную полосу. От ударов о забор и маневров водителя машина перевернулась и, влетев на белый "Фольксваген Поло", задела проезжавший мимо "КамАЗ" и "Киа".

Никто не пострадал, водитель "Тойоты" выбрался из груды метала, в которую превратилась иномарка, самостоятельно. 

Ранее мы писали, что на площади Льва Толстого столкнулись "Лада" и такси.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии