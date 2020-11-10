На площади Льва Толстого столкнулись "Лада" и такси

В результате аварии у авто такси оторвался бампер.

Вечером во вторник, 10 ноября, на площади Льва Толстого столкнулись "Лада" и машина такси, сообщили очевидцы в соцсетях.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. Видно, что водитель отечественного авто, по всей видимости, попытался "проскочить" перекресток на "желтый свет". Автомобили, стоящие на светофоре, уже начали движение. Водитель "Лады" пытался избежать столкновения, дернув руль влево, однако это не помогло. У машины такси оторвался бампер. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

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Видео: Piter.TV