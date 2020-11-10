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На Каменноостровском проспекте "Опель" сбил шестерых пешеходов

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Пострадал один человек.

Во вторник днем, 11 ноября, на Каменноостровском проспекте произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Опель Астра" наехал на группу из шести человек, переходящих пешеходный переход. На место прибыла скорая помощь. Из группы легкие ушибы получила лишь одна девушка, остальные горожане не получили травм и ушли. 

В редакцию Piter.TV попала видеозапись момента аварии.

Ранее мы писали, что петербуржец ударил возлюбленную ножом, чтобы донести свои серьезные намерения.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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