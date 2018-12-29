Так, стоимость Аи-92 увеличилась почти на 4% .

На петербургской бирже выросли цены на бензин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стоимость на бензин марки Аи-95 увеличилась почти на 6% и ровняется 41 рублю, а Аи-92 увеличилась на 4% и составила 40,3 рубля. Также Летнее дизельное топливо тперь будет стоить 45,4 рубля, межсезонное дизельное 44,7 рубля. А цена Мазута составит 12,3 рубля, он вырос на 5,9%.

Так, покупка автомобильного топлива на 6 месяцев обойдется автопредприятию "Смольнинское" в 40 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Набережную реки Смоленки отремонтируют за 80 млн рублей

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