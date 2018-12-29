Два контракта будут заключены с единственным участником конкурса.

Набережную реки Смоленки отремонтируют за 80 млн рублей. Два контракта заключат с единственным участником конкурса "Ремонтно-строительным управлением №16". Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать левый и правый берега Смоленки на участке от Наличной улицы до Кораблестроителей. Стоимость работ по каждому контракту оценивается в 39,9 млн рублей.

Согласно техническому заданию, РСУ-16 нужно снять с тротуаров старое асфальтовое покрытие и заменить его на бетонные плиты. Набережная будет одета в гранит, а на мостах установят стальные перила. Ремонтные работы должны завершиться до сентября 2019 года.

Также "Ремонтно-строительное управление №16" займется ремонтом ограждений набережной Приморского проспекта, Малоохтинского моста, путепровода на проспекте Стачек и набережной реки Карповки. Работы на общую сумму 39,9 млн рублей должны быть завершены до 15 октября 2019 года.

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Фото: Википедия / Lite