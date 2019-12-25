На петербургское такси устанавливают газовое оборудование

Одна из компаний города заключила контракт на перевод 100 машин на газовое оборудование.

В четверг, 8 июля, группа компаний "Прагматика" первой из официальных дилеров Петербурга начала устанавливать газобаллонное оборудование на авто. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Холдинг заключил соглашение о переводе на ГБО 100 машин городского таксопарка. Первой машиной, на которое установили оборудование, стал "Фольксваген Поло". Уточняется, что в проект инвестировали более двух миллионов рублей.

В планах расширить проект на другие автосалоны Петербурга: сейчас контракт действует на салон в Василеостровском районе, в будущем планируется перевести машины в салоне Купчино и Парнасе, в том числе вывести проект на другие города.

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Фото: Piter.tv